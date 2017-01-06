Dtso Fuar Çalışmalarını Hızlandırdı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi (DTSO), 2016 yılında yaşanan olaylardan dolayı gerçekleştirilemeyen fuarların 2017 yılında tekrardan organize edilebilmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında Ankara'da TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz'le görüşen DTSO yöneticileri, gerçekleştirilen toplantıda durum değerlendirmesi yaparak 2017 yılı fuar takviminin planlaması hususunda istişarelerde bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında Cazibe Merkezleri Destekleme Programı bünyesinde DTSO tarafından hazırlanan Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi Altyapı Güçlendirme Projesi altyapı çalışmalarını yerinde incelemek için Diyarbakır TÜYAP Fuar Merkezine de teknik gezi düzenlendi.



Teknik gezi sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren DTSO Başkanı Ahmet Sayar, fuar alanının çevre düzenleme, peyzaj çalışmaları, çatı onarımı, bina içi zemin işleri, sundurma ve elektrik tesisatı gibi altyapı güçlendirme çalışmalarının ocak ayı sonunda tamamlanacağını belirtti. Sayar, fuar alanının yeni ve modern yüzü ile 2017 yılında Diyarbakır'da gerçekleştirilmesi planlanan fuarlara ev sahipliği yapacağını söyledi. Fuarların kentin ekonomisine kattığı değerin önemine de değinen Sayar, amaçlarının yeni dönemde Diyarbakır'ı fuarcılık anlamında kaldığı yerden çok daha ileri bir seviyeye ulaştırmak olduğunu kaydetti. - DİYARBAKIR