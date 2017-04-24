Dtso'dan Üyelerine Online Belge Hizmeti

Üyelerine hizmet sunumunu sürekli iyileştirme ve kolaylaştırma vizyonu ile hareket eden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), online belge uygulamasına geçerek, hizmet sunumunda yeni bir dönemin başlangıcını yaptı.



Daha önceki süreçte de odaya gelme konusunda mesafe ve zaman sorunu yaşayan üyeler için ticaret hacminin yoğun olduğu 3 büyük ilçede temsilcilik açan DTSO online belge uygulamasını hayata geçirerek üyelerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Elektronik belge sunumu ile ilgili bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, söz konusu uygulama sayesinde, özellikle odaya gelme konusunda mesafe ve zaman sorunu yaşayan üyelerin, odaya gelmelerine gerek kalmadan, internet üzerinden belgelerini alabileceklerini belitti. Sayar, "Üyelerimiz, faaliyetlerinde sıklıkla ihtiyaç duydukları belgeleri alabilmek için bazen uzun zaman harcamak durumunda kalabiliyorlar. İş dünyası açısından en önemli şey zamandır. Üyelerimiz bundan sonraki süreçte, odamıza gelmelerine gerek kalmadan, DTSO İnternet sitesi üzerinden belgelerini temin edebilecekler. Alt yapı çalışmasını TOBB ile birlikte yapmış olduğumuz uygulama sayesinde, belge almak isteyen üyemiz odamız internet sitesinde yer alan online belge menüsü aracılığıyla faaliyet, oda sicil, ihale durum vb. belgeleri temin edebilecekler. Yeni uygulamanın üyelerimize hayırlı olmasını dileriz" dedi. - DİYARBAKIR