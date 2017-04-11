Dtö/ımf/db: İşsizlikle Mücadele İçin Etkili İç Politikalara İhtiyaç Var

– Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ekonomistleri, ticaretin üretimde kazanım sağlayacağını ve özellikle alım gücü düşük olan tüketiciler için faydalı olacağını, ancak işten çıkarmalara sebep olabileceğini ve işsiz nüfusun durumunu düzeltmek için etkili iç politikalara ihtiyaç duyulduğu uyarısında bulundular.



DTÖ, IMF ve Dünya Bankası'ndan ekonomistler tarafından hazırlanan, "Ticareti Büyüme İçin Bir Lokomotife Dönüştürmek" adlı rapora göre, ticaretin getirileri geniş kapsamlı raporda, ticaret serbestisinin artan üretimle insanların hayat standartlarını yükselttiği, rekabeti arttırdığı ve böylece tüketicilere daha fazla seçenek ve daha iyi fiyatlar sunduğuna işaret edildi.



Bununla birlikte bazı bölgelerde ithalattaki rekabet yüzünden zorluklar yaşadığı ancak bu durumun etkili iç politikalarla çözülebileceğini ve bu politikalar hazırlanırken ticaretin ekonomik değişim ve piyasa dağılımında etkili olan, teknoloji ve yeniliklerin de arasında bulunduğu faktörlerden sadece biri olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtildi.



Konuyu ele alan ekonomistler, hükümetleri aktif ve pasif iş piyasası politikaları üretmeye çağırdılar. Eğitim programları, iş arama yardımı ve maaş garantisi gibi sağlam temelleri olan aktif bir iş politikasının iş piyasalarına hareket getireceği ve işsiz nüfusu tekrar istihdam edeceğini ve işsizlik maaşı, gelir desteği gibi pasif politikaların ise işlerini kaybetmiş insanlara kısa vadeli rahatlamalar sağlayacağına işaret eden ekonomistler, bu politikaların her ülkenin ekonomisi ve ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiğini söylediler.



Üretilecek politikaların, iş piyasalarının da ötesine yayarak daha etkili bir eğitimle çalışan nüfusu modern ekonomi ve iş hayatının değişen taleplerine cevap verecek şekilde yetiştirmek gibi önlemler içermesi gereğinin altı çizildi.



DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo, öndeki mücadelenin çalışanları desteklemek ve yarının çalışanlarıın eğitirken aynı zamanda ticaret sistemini de daha kapsayıcı bir hale getirmek olduğunu söyledi ve ekledi:



"Ticaret geçtiğimiz yıllarda milyonlarca insanın hayatını etkiledi. Bu konuda çok ciddi endişeler olduğunun farkındayım, ancak çözüm ticarete sırtımızı dönmek değil. Bu bize daha büyük zarar verecektir. Bunun yerine ticareti çözümün bir parçası haline getirmeli ve bu çözümünün getirdiği faydaların daha fazla sayıda insana ulaşmasını sağlamalıyız. Doğru ve etkili politikalarla ticaretin yeni istihdamlar yaratmasını, büyüme ve gelişime katkıda bulunmasını sağlamalıyız."



Rapor, güçlü bir küresel ticaret sistemi için DTÖ'nün merkezde olmasının öneminin altını çizdi. Ekonomistler DTÖ'nün ticarette istikrarlı, tahmin edilebilir ve adil ilişkiler kurma konusunda benzersiz bir rolü olduğunun altını çizdiler. - İstanbul