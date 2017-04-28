Dto Başkanı Erdoğan, Esnafla Buluştu

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Erdoğan, esnafın taleplerini dinledi, Denizli Ticaret Odası'nın hizmetlerini anlattı, alışveriş yaptı. Esnaf, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Esnafın sıcak ilgisinin kendisi için büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak bizler gücümüzü üyelerimizden alıyoruz. Kapımız her türlü konuda kendilerine sürekli açık. Odamıza gelen esnafımıza her türlü kolaylığı gösteriyor, yardımcı oluyoruz" dedi.



Çözüm noktasında da kendileriyle istişare yaparak, gereken neyse yapıyoruz diyen Başkan Erdoğan, "Bu ziyaretler, hem onlar için hem bizim için moral kaynağı oluyor. Esnafımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Odamızın sağladığı kolaylıkları anlatıyoruz. Bundan sonra da çarşıda, pazarda esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ