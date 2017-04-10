Dto Başkanı Erdoğan'dan K Belgesi Sahiplerine Çağrı

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 2017 yılında 'K belgesi' yenileyecek olanlara çağrıda bulundu.



DTO Başkan Uğur Erdoğan, ticari araçlar ile gerçek ve tüzel kişilere yük taşıması yapan araçlar için zorunlu tutulan 'K' türü yetki belgesinin süre uzatım tarihleriyle ilgili bir açıklama yaptı.



2 bin 500 civarındaki K türü yetki belgelerinin yenileneceğini belirten Erdoğan, 5 yılda bir yenilenen belgelerin günü geçmeden işleme alınması gerektiğini söyledi.



Denizli Ticaret Odasının K türü yetki belgeleri ile ilgili işlemleri yürütmeye devam ettiğini aktaran Erdoğan, "2006 yılında düzenlediğimiz yetki belgelerinin ilk süre uzatım işlemleri 2012 yılında tamamlanmıştır. 5 yılda bir yapılan yenileme işlemleri 2017 yılı içerisinde de yoğun bir şekilde devam edecektir. Yenileme işlemleri, yetki belgelerinin üzerinde yazan geçerlilik tarihinin bitiminin 60 gün öncesinde başlamakta, 60 günlük süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Yoğun bir işlem dönemi yaşanacağından yetki belgesi sahiplerinin belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol ederek odamıza başvurmaları gerekmektedir" dedi. - DENİZLİ