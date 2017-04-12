Dtö: 2017 ve 2018'de Ticaret Hacminde Artış Bekleniyor

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ekonomide iyileşmelerin beklendiği düzeyde olması ve hükümetlerin doğru politikaları uygulaması durumunda, 2017 ve 2018 boyunca dünyada ticaret hacminin yükseleceğini açıkladı.



Dünya Ticaret Örgütü, 2017'de kürsel ticaret hacminin yüzde 2,4 oranında artacağını öngörüyor. Siyasi riskler nedeniyle artışın baskılanma ihtimalini de değerlendiren DTÖ, 2018'deki artış oranının yüzde 2,1 ila 4 arası olmasını beklediklerini bildirdi.



DTÖ, küresel ekonominin kısa vadeli yönünün tahmin edilemezliği, hükümetlerin mali ve ticari politikalarının net olmaması nedeniyle, artış oranının baskılanması riskini doğurduğu uyarısında bulundu.



Enflasyonda yüksek faiz oranlarına, daha sıkı maliye politikalarına ve ticareti kısıtlamaya yönelik önlemlerin alınmasına yol açan bir artışın, önümüzdeki iki yıl boyunca ticaret hacminin büyümesini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.



Dünya Ticaret Örgütü Direktörü Roberto Azevedo yaptığı açıklamada, "Son yıllardaki düşük uluslararası ticari büyüme, büyük ölçüde küresel ekonomide süregelen zayıflamayı yansıtıyor. Malların dolaşımı ve hizmetlerin sınırlar ötesine taşınması durumunda; ticaret küresel büyümeyi güçlendirme potansiyeline sahip. Ancak eğer siyasi yürütme organları, yurt içindeki istihdam kayıplarını, ithalatla ilgili ciddi kısıtlamalar yaparak çözmeye kalkışırsa, ticaret büyümeyi hızlandırmaya yardımcı olamaz ve hatta toparlanma üzerinde bir engel oluşturabilir," uyarısında bulundu.



"Teknoloji, istihdamı azaltıyor"



Azevedo ayrıca, "İnovasyon, otomasyon ve yeni teknolojiler, kaybedilen imalat işlerinin yaklaşık %80'inden sorumlu. Ancak hiç kimse teknolojik gelişmelerin çoğunun insanlara yarar sağladığından şüphe etmiyor. Bu nedenle çözüm; işçilerin yeniden güçlenmesi ve geleceğin işleri için rekabet etmeye hazır olarak, daha iyi eğitim ile sosyal programları benimseyip işsizlik sorunlarına yatay çözümler uygularken, bir yandan da ticaretten yarar sağlayan politikalar izlemektir" dedi.



(Fotoğraflı) - İstanbul