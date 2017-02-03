Dtb'ye "5 Yılda 500 Bin Ceviz Ağacı" Projesi

Denizli Ticaret Borsası'nın (DTB), AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" töreninde teşekkür belgesi aldığı bildirildi.



DTB'den yapılan yazılı açıklamada, Denizli Ticaret Borsası, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü Ceviz Projesi doğrultusunda, 5 yılda 500 bin ceviz fidanının yetiştirilip, Denizli'nin önemli bir ceviz merkezi haline dönüştürülmesinin hedeflendiği belirtildi.



Ceviz fidanlarının bu aşı döneminde aşılanarak Ekim - Kasım ayı gibi köylüye dağıtılmasının planlandığı dile getirilen açıklamada, "Denizli Ticaret Borsası, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" töreninde teşekkür belgesi aldı.



AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen törende, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili'ye, "5 Yılda 500 Bin Ceviz Ağacı" projesi kapsamında teşekkür belgesi verdi." ifadelerine yer verildi.