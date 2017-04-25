Dtb Başkanı Engin Yeşil Açıklaması
Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kentte lojistik köy kurulmasının sadece Diyarbakır için değil tüm Ortadoğu coğrafyası için önemli olduğunu söyledi.
Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kentte lojistik köy kurulmasının sadece Diyarbakır için değil tüm Ortadoğu coğrafyası için önemli olduğunu söyledi.
Diyarbakır Valiliği koordinesinde Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından kentte yapılması ön görülen Lojistik Köy Projesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı Planlama Birimi Başkanı Adnan Aksoy, Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Diyadin İnan, Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Hikmet Deniz, Lojistik Merkez Danışmanı Atilla Yıldıztekin tarafından DTB Başkanı Engin Yeşil, Meclis Başkanı Ahmet Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boylu, Genelsekreter Yardımcısı Gökhan Çeliker'e tanıtıldı.
"Çalışmalar devam ediyor"
DTB'nin planladığı 100 Bin Tonluk Lisanslı Depoculuk Projesi'nin, Diyarbakır'da kurulacak olan Lojistik Köy Projesi içerisine dahil edilmesi amacıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Karacadağ Kalkınma Ajansı Planlama Birimi Başkanı Adnan Aksoy, "Çalışmalara 2012 yılında başladık. Diyarbakır'ın konumu gereği lojistik potansiyelini kullanamadığından hareketle Diyarbakır Lojistik Merkez Fizibilitesi hazırlandı. Valimiz Hüseyin Aksoy'un Diyarbakır'a gelişi ile bu çalışmalarımız hızlandı. Lojistik köy için hem OSB gibi üretim yerlerine yakın hem Diyarbakır kent merkezine yakın içinden demiryolu hattı geçen Elazığ yolunda uygun yer bulunduktan sonra planlama ve etüt işleri için çalışmalar devam etmektedir. DTB'nin ihtiyacı olan ve projesi tamamlanan 100 bin tonluk Lisanslı Depolama yeri için de lojistik köy içerisinde alan ayrılmasını planlamaktayız" dedi.
"Ortadoğu için önemli"
Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal kalkınması için önem taşıyan lojistik köyün kurulması yolunda başlatılan çalışmalardan dolayı Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile Karacadağ Kalkınma Ajansına teşekkür eden DTB Başkanı Engin Yeşil, şunları kaydetti:
"Diyarbakır, Ortadoğu'daki Erbil, Tahran, Şam, Bağdat gibi ticaret merkezlerine ve limanlarına çok uzak olmayan konumu ile lojistik üs olmaya aday bir kent. Diyarbakır'da lojistik köy kurulması sadece ilimiz için değil tüm Ortadoğu coğrafyası için önemlidir. DTB olarak bizler de gerçekleştireceğimiz 100 bin tonluk Lisanslı Depoculuk Projemiz ile lojistik köy merkezinde yer alarak tüm üyelerimize ve tarım sektörüne hizmet etmeye devam edeceğiz." - DİYARBAKIR