DSP'nin Taşınmazlarının Satışı

DSP İl Başkanı Mehmet Akma, partinin taşınmaz mallarının satışına karşı olduklarını söyledi.



Akma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin taşınmazlarının değerinin genel merkez binasıyla birlikte 100 milyon lirayı aştığını söyledi.



Satışı engellemek için delegeler bazında imza topladıklarını ve tüzük değişikliği talebini gidereceklerini aktaran Akma şunları söyledi:



"Bu imza kampanyasının amacı genel başkan değişikliği içinde değil, tüzük değişikliği içindir. Türkiye genelinde delegelerden topladığımız imza 306'ya ulaştı. 400 imzaya ulaştıktan sonra genel merkeze ve seçim kuruluna vereceğiz. Tüm Ecevitçi, DSP'yi sevenlerin bu kampanyaya katılmasını canı gönülden istiyoruz. Partinin taşınmazları satılmaya başlandı. Biz sorduğumuzda atıl binaları sattıklarını söylüyorlar. DSP'nin bugüne dek 2 taşınmazı satıldı. Bundan sonra DSP'nin bir tane çakıl taşını daha sattırmayacağız. Eğer yönetim satmaya yeltenirse, genel merkez önünde demokratik sol partililer nöbete başlayacaktır."