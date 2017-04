DSİ'nin Sulama Kanallarında Yüzmeyin" Uyarısı

Devlet Su İşlerinin (DSİ) sulama kanallarına girmenin ölümlere yol açabildiği belirtilerek, yüzmek veya serinlemek için su kanallarına girilmemesi gerektiği bildirildi.



Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki sulama kanallarına su verileceği belirtilerek, bu kanallara girilmesinin can kayıplarına sebep olabildiği anımsatıldı.



Bu sebeple vatandaşların hiçbir şekilde su kanallarındaki suya girmemesi gerektiği anlatılan açıklamada, valilikçe alınan kararda DSİ'nin tesislerinde suya girmenin emre aykırı davranış olarak belirlendiği ve uymayanlar hakkında idari yaptırım cezası uygulanacağı kaydedildi.



Açıklamada, su kanalları ve DSİ tesislerinde can güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Can ve mal güvenliliğinin sağlanması maksadıyla kurumumuzca gerçekleştirilen tesislere korkuluk yapılması, çit çekilmesi, bariyer konulması, sesli ve ışıklı uyarı düzeneğinin kurulması gibi yapısal tedbirler alınıyor. Sulama kanallarına su verilmeden önce de ilgili kurumlar vasıtasıyla sulama kanallarına suyun verileceğini, hiçbir şekilde suya girilmemesi gerektiği ve suya girmenin can kayıplarına sebep olabileceğini hatırlatıyoruz. 2017 yılı sulama sezonunun başlangıcında olduğumuz bu günlerde hava sıcaklıklarına bağlı olarak yüzmek veya serinlemek için tesislerimize girilmesi kesinlikle yasaktır."