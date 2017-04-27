DSİ'nin Artvin'deki Taşkın Koruma Çalışmaları

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce taşkın kontrolü işlerinde 2016 yılında rekor seviyede çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.



DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, taşkın kontrolü çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.



Merkezde 5, Şavşat'ta 2, Ardanuç'ta 1, Yusufeli'de 4, Hopa'da 5, Borçka'da 3 ve Arhavi'de 1 olmak üzere toplam 21 taşkın kontrolü işine devam edildiği kaydedilen açıklamada, bu çalışmalar neticesinde toplam 6 ilçe, 25 köy, 23 Mahalle ve 586,3 hektarlık alanın taşkından korunduğu ifade edildi.



Açıklamada, söz konusu çalışmalarda toplam 69 milyon 690 bin lira harcandığı kaydedildi.