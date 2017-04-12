DSİ'den Melen Barajı'nda İnceleme

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, beraberinde teknik heyetle İstanbul'un su sigortası olan Melen Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.



Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik heyetle arazide yaptıkları teknik incelemenin ardından, şantiyede yapılan koordinasyon toplantısında, projede gelinen seviye hakkında bilgi aldığını aktardı.



Melen Barajı'nın İstanbul için hayati bir proje olduğunu belirten Acu, dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan fazla nüfusa sahip olan İstanbul'un uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı'nda inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



Murat Acu, "DSİ Genel Müdürlüğü olarak sadece ülkemizin bugünlerini değil, yarınlarını düşünüyor, gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz demeden çalışıyor, zamanla yarışıyoruz. İnsanımızın sağlığı için şehirlerimizde içme suyu ve arıtma tesisleri yapıyor, vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz." dedi.



Melen Barajı'nın amacının Büyük Melen Çayı'nın su potansiyelinden yararlanarak, İstanbul'un 2071 yılına kadar içme, kullanma, endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve hidroelektrik enerji üretiminin yapılması olduğunu vurgulayan Acu, şunları kaydetti:



"Melen Barajı tamamlandığında İstanbul'a yıllık 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilmiş olacaktır. Halihazırda proje bünyesinde gövde kazıları, derivasyon tünelleri, menba ve mansap batardoları, ulaşım yolları, içme suyu isale hattı tüneli ve enjeksiyon imalatları tamamlanmış olup, baraj gövdesi silindirle sıkıştırılmış beton, dolusavak, içme suyu kademeli su alma yapısı, enerji su alma yapısı ve göl alanı beton kaplama, rölokasyon yolları ünitelerinde çalışmalar devam etmektedir."



Acu, projenin hayata geçirilmesinde en büyük destekçileri olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na ve emeği geçenlere teşekkürler etti.