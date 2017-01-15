DSİ'den Akçaabat'a Taşkın Kontrol Tesisi

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, bölge illerini taşkınlardan korumak amacıyla yatırımlarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.



Bu kapsamda "Trabzon Akçaabat Çiçeklidüz Köyü Taşkın ve Rüsubat Kontrolü" işinin sözleşmesi, DSİ 22. Bölge Müdürü Mahmut Berber ile yüklenici firma temsilcisi arasında imzalandı. Sözleşmeye göre 300 gün içerisinde tamamlanması planlanan söz konusu iş kapsamında, 290 m Betonarme U Kanal ve 2 adet L=30 m Betonarme Menfez İnşaatı yapılacak. - TRABZON