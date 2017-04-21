DSİ Bölge Müdürü Kasap'tan Ziyaret

DSİ Bölge Müdürü Oğuz Kasap, TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal'ı makamında ziyaret etti.



Trabzon'da DSİ ve TİSKİ iş birliğiyle sürdürülen projelerin konuşulduğu ziyarette, Köksal, TİSKİ'nin sürdürdüğü çalışmalar ve yeni projeler hakkında Kasap'ı bilgilendirdi.



Kasap, burada yaptığı konuşmada, TİSKİ Genel Müdürlüğünün Trabzon genelinde kısa sürede önemli çalışmalara imza attığını gördüğünü vurgulayarak, "Devletimizin yetkili kurumları olarak hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bölgemizin merkez ili konumunda olan Trabzon'un taleplerine kısa sürede cevap vereceğiz." diye konuştu.