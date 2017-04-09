DSİ 72. Şube Müdürlüğünün Acı Günü

Bağırsak iltihaplanması nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Devlet Su İşleri (DSİ) 72. Şube Müdürü Mehmet Karaca, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.



Karaca için DSİ 72. Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Karaca'nın cenazesi Erbaa ilçesindeki Merkez Büyük Camisi'ne getirildi.



İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaca, Erbaa Şehir Mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt ve Celil Göçer, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.