Dronesavarlar Atatürk Havalimanı'nda Kullanılacak

Atatürk Havalimanı'nda zaman zaman tehlike saçan dronelara karşı Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı'na dronesavar alındı. Yapılan testler sonrası dronesavarlar Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlanacak.



Uçuş güzergahında uçurulan dronelarla mücadele için elektronik olarak drona müdahale imkanı sağlayan dronesavarlar Atatürk Havalimanı'nda hizmet verecek. Cezai yaptırımlara rağmen Atatürk Havalimanı uçuş güzergahlarında zaman zaman drone uçurulması olayıyla karşılaşılıyor. Yapısal özellikleri sayesinde drone'ların tabanca veya tüfek ile vurulması zor.Bunun içinde bazı yerlerde dronevasarlar kullanılmaya başlanırken drone'a müdahale, elektromanyetik saldırı ile yapılıyor. Dronesavar'ın uçaklara herhengi bir zararı olup olmadığı anlaşıldıktan sonra kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.