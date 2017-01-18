Elektronik Dalgalar Yayan Silah, 'Drone'ları Etkisiz Hale Getiriyor

Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forum toplantıları için bu yıl güvenliğin sağlanması için 8 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı. Jammer gibi elektronik dalgalar yayan silah, şüpheli droneları etkisiz hale getirebiliyor. Anti drone'lar 2 kilometrelik alanda etkili olabiliyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla dün başladı. 20 Ocak tarihine kadar sürecek zirvede 400'den fazla oturumda çeşitli konular tartışılacak. Davos'a Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı.

GÜVENLİK İÇİN 8 MİLYON EURO

Davos'ta İsviçre güvenlik güçlerinin aldığı önlemler dikkati çekti. Sadece güvenlik için 8 milyon euroluk bütçe ayrıldı. Davos'un güvenliği için ayrılan bütçenin bir kısmını federal hükümet, diğer kısımları kanton hükümeti ve WEF tarafından karşılanıyor.

HERKES POLİS KONTROLÜNDEN GEÇİYOR

Keskin nişancılar adeta Davos'u çember altına alırken, polis helikopterleri sürekli kasaba üzerinde uçuyor. Kongre merkezinin ve bazı önemli otellerin etrafları dikenli tellerle çevrildi. Kasabadaki bazı yollar yalnızca diplomatik geçiş üstünlüğüne sahip araçlara tahsis edildi. Foruma katılımcılarının kalacağı otellerin girişine X-RAY cihazları yerleştirilerek otele giren herkes polis kontrolünden geçiriliyor.

DRONE'LARA KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Zirvede drone'lara karşı özel önlem aldığı görüldü. İsviçre askeri anti drone silahlarıyla kuş uçurtmadı. Jammer gibi elektronik dalgalar yayan silah, şüpheli droneları etkisiz hale getirebiliyor. Anti drone'lar 2 kilometrelik alanda etkili olabiliyor. Davos semalarından herhangi bir uçuşa izin verilmediği gibi hava savunma sistemlerini kullanan birimlere de vurma yetkisi verildiği açıklandı.

Dünya Ekonomik Forumu karşıtlarının Davos'ta olası eylemini engellemek için demir yoluyla kasabaya gelmek isteyen bütün yolcular bir kaç istasyon önceden güvenlik kontrolünden geçiriliyor.