Drone Dünyasına Giriş / Drone Uçuş Deneyimi

Drone Uçuş Deneyimi yaşamak isteyenler İstanbul Hava Müzesi'nde buluşuyor.



Egitimin Amaci



Egitim drone'un temel özelliklerini; ucuş mekanizmalarini, ucuş elektroniğini, ucuş kontrollerinin nasil yapildigini katilimcilara aktarmak ve onlarin da bu yeni gelisen teknolojiyi tüm yönleriyle anlamalarini sağlamak üzerine kurgulanmistir.



1-Temel havacilik bilgisi kazandirmak



2-Temel elektronik ve kontrol bilgisi kazandirmak



? Drone uzerindeki elektronik devre elemanlarini ogrenme



? El aletlerini kullanabilme



? Kendi drone'unu dizayn etmek ve yapabilmek icin sistematik şekilde yapilmasi gerekenleri ögrenme



3-Ust duzey drone egitimlerine temel olusturabilme



4-Katilimcilara gelecege yonelik drone uygulamalari hakkindabilgi verme



5-Katilimcilara temel drone ucus aliskanligi kazandirabilme



Katilimci Min Gereklilikler



Yeni şeyler deneyimlemeye açik ve ögrenmeye hevesli olma



Elektronik ve uzaktan kumandali cihazlara ilgi duyma



Havaciliga ilgi duyma



Egitim İçeriği



Bu egitim paketi asagidaki basliklardan olusmaktadir;



? Drone'un genel tanimi ve uygulamalari



? Drone temel ucus mekanizmasinin ogrenilmesi



? Drone dizaynina giris



? Hazir set bir drone'un toplanip demonte edilmesi



? Drone uygulamasiyla bilgisayar uzerinden kumanda ve drone ayarlarinin yapilmasi



? Bilgisayar destekli drone simulasyonu uzerinden ucus yapilarak el becerisi ve pilot



reflekslerinin gelistirilmesi



? Manuel Uçuş Eğitimi; Sahada RC ile manuel uçuş becerisinin geliştirilmesi. İniş, kalkış, acil durum eğitimleri.



? Otopilotlu Uçuş Eğitimi; Otonom uçuşa yönelik görev planlamaları, otopilot bilgisayar arayüzünün tanıtılması.



Drone toplanmasi ve demonte edilmesi



Projeler:



? Drone toplanmasi ve demonte edilmesi



? Drone kumanda ve drone kontrol ayarlarinin bilgisayar destekli yapilmasi



? Drone simulasyon ayarlari ve deneyimleme



? Mini Drone'larla ilk gercek drone ucus deneyimi



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : İstanbul Hava Müzesi



Mekan Adresi : Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı



Başlangıç Saati : 09.04.2017 10: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 12: 30: 00



Kategori : Drone Dünyasına Giriş / Drone Uçuş Deneyimi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır