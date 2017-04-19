Eski Galatasaraylı Drogba'dan John Terry'ye: Seninle Oynamak Büyük Bir Zevkti

19 sezon Chelsea forması giyen İngiliz oyuncu Terry, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Chelsea efsanesi Didier Drogba, birlikte uzun yıllar forma giydiği John Terry için sosyal medya hesabından bir veda notu paylaştı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

İnstagram hesabından paylaşımda bulunan Drogba şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden beri gerçek bir lider oldun. Seninle ilk tanıştığımda kim olduğunu bile bilmiyordum. Akademiden genç bir oyuncu olduğunu ve bizimle beraber sezon öncesi turuna katılacağını sanmıştım. Daha sonra, oynayacağımız ilk maç öncesi yaptığın konuşmayı duyunca, senin kim olduğunu anladım. 22 yıldır Chelsea'yi aynı tutkuyla, aynı arzuyla taşıyorsun. Premier League'in en iyi savunma oyuncusu olduğun için seninle gurur duyuyorum. Hatıralar için çok teşekkürler efsanevi kaptan John Terry."