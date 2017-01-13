Drogba'nın Yeni Adresi Belli Oluyor

FutbolArena Dış Haberler - Galatasaray'da da bir dönem forma giyen Didier Drogba'nın kariyerine devam edeceğini açıklamasının ardından Brezilya'dan teklif aldığı belirtildi. 38 yaşındaki golcü oyuncuya Corinthians'ın teklif yaptığı iddia edildi.



Tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Corinthians geçtiğimiz günlerde Colin Kazım ile anlaşma sağlamıştı. Drogba'nın da Brezilya kulübünün teklifine sıcak baktığı ifade edildi.



Corinthians'ın Drogba'nın ücretinin büyük kısmını sponsorlar aracılığıyla ödeyeceği belirtildi.