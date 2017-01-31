Drogba'dan Galatasaray Açıklaması

İSTANBUL-DHA Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, transferin son gününde hakkında çıkan iddiaları sosyal medya üzerinden yalanladı.



İki sezon forma giydiği Montreal Impact'ten ayrıldıktan sonra takım arayışlarına devam eden Drogba hakkında transferin son gününde Galatasaray iddiaları ortaya atıldı. 38 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve "Gelecekte bir zaman tekrardan bir araya geleceğiz" dedi.



Fildişili yıldızın açıklaması;



"Benim Sevgili Galatasaray ailem, son zamanlarda medyada Galatasaray yönetimi tarafından irtibata geçildiğim, benim finansal talebim olduğu ve dahası bu talebim yüzünden istenmediğim haberi çıkmıştır.



Benimle kimse irtibata geçmemiştir ve talep etmiş olduğum bir şey olmamıştır. Ben ve Galatasaray ailem gelecekte bir zaman tekrar bir araya geleceğiz. Galatasaray, Türkiyem ve Galatasaray'ın onurlu taraftarı benim evim, ailem! ve bu ebediyen böyle olacaktır, kalacaktır. Her zaman her yerde en büyük Cimbom"



