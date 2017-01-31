Drogba'dan Galatasaray Açıklaması

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle herhangi bir görüşme yapmadığını ve onlardan bir talepte bulunmadığını belirtti.



Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray yönetimiyle irtibata geçtiğine yönelik medyada yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



"Türkiye'm ve Galatasaray benim evim, ailem." ifadesini kullanan Drogba, şunları kaydetti:



"Benim sevgili Galatasaray ailem. Galatasaray yönetimi benimle irtibata geçmedi ve onlardan herhangi bir talebim olmadı. Dahası bu talebim yüzünden istenmediğime yönelik haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Ben ve Galatasaray ailem gelecekte tekrar bir araya geleceğiz. Türkiye'm ve Galatasaray benim evim, ailem. Bu ebediyen böyle olacak ve kalacaktır. Her zaman her yerde en büyük cim bom."