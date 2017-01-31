Drogba'dan Galatasaray Açıklaması!

Galatasaray'da 1,5 sezon forma giyen Didier Drogba, Twitter hesabından Türkçe metinle bir açıklama yaptı.

Son dönemde sarı-kırmızılı takımla adı anılan Fildişili yıldız, kendisini isteyen yöneticilerden fazla talepte bulunduğu için transfer gerçekleşmediğini, bunlar yalan olduğunu ve transfer görüşmesinin olmadığını söyledi.

Drogba açıklamasında:

Benim Sevgili Galatasaray Ailem, son zamanlarda medyad Galatasaray yönetimi tarafından irtibata geçildiğim, benim finansal talebim olduğu ve dahası bu talebim yüzünden istenmediğim haberi çıkmıştır. Bu haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Benimle kimse irtibata geçmemiştir ve talep etmiş olduğum bir şey olmamıştır. Ben ve Galatasaray ailem gelecekte bir zaman tekrar araya geleceğiz. Galatasaray, Türkiyem ve Galatasaray'ın onurlu taraftarı, benim evim, ailem! ve Bu ebediyen böyle olacaktır, kalacaktır. HERZAMAN HERYERDE EN BÜYÜK CİMBOM





notunu paylaştı.

Kaynak: Sporvadisi.com