Drogba, ABD 2. Ligi'ne Transfer Oldu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişili yıldız Didier Drogba, ABD İkinci Futbol Ligi (USL) takımlarından Phoneix Rising'e transfer oldu.



Kariyerinde Marsilya, Chelsea, Şanghay Shenhua gibi takımlarda forma giyen Drogba, 2012-2013 sezonunda geldiği Galatasaray'da da 1,5 yıl top koşturmuştu. Fildişili golcü, son olarak ABD Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Montreal Impact'da oynayarak 41 maçta 23 gol atmştı.



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Phoneix Rising ile sözleşme imzaladığını duyuran Didier Drogba, takımda hem yönetici hem de futbolcu olarak görev yapacağını açıkladı. Futboldan kopmak istemediğini vurgulayan Dorgba, "Aynı anda hem takım sahibi hem de futbolcu olmak olağan dışı bir durum ama benim için heyecan verici olacak. Gelecek kariyerim için bu önemli bir hazırlık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL