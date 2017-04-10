Draghi: Siyasi Belirsizliğe Rağmen Toparlanma Rayında
Euro Bölgesinde toparlanmanın rayında olduğunu belirten Draghi, bunun 2017 boyunca süreceğine güvendiklerini söyledi.
Euro Bölgesinde toparlanmanın rayında olduğunu belirten Draghi, bunun 2017 boyunca süreceğine güvendiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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