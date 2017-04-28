Draghi, Enflasyon Raporu, GSYH

Draghi, Yönetim Konseyi'nin ekonomistlerin beklediği üzere politikasını değiştirmemesinin ardından Frankfurt'ta düzenlediği basın toplantısında, "Euro Bölgesi büyüme görünümü etrafındaki riskler, daha dengeli bir duruma doğru hareket ederken, halen aşağı yönde eğilim gösteriyor" dedi ve "Enflasyon beklentileri baskı altında kalmaya devam ediyor ve henüz ikna edici bir yukarı trend göstermemiş durumda" şeklinde görüş bildirdi.

TCMB "Enflasyon Raporu 2017-II" bugün yayımlanacak olup Rapor'un tanıtımı amacıyla söz konusu saat 10.30'da İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Başkan Murat Çetinkaya toplantıda bir sunum yapacaktır.

