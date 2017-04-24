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Draghi: Ecb Politikalarına İhtiyaç Var
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Draghi: Ecb Politikalarına İhtiyaç Var

Draghi, global büyüme ve ticarette toparlanmanın güçleniyor göründüğünü ancak Euro Bölgesi ekonomisi için risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, ECB'nin oldukça genişlemeci politikasına hala ihtiyaç olduğunu söyledi.

Draghi: Ecb Politikalarına İhtiyaç Var

Draghi, global büyüme ve ticarette toparlanmanın güçleniyor göründüğünü ancak Euro Bölgesi ekonomisi için risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, ECB'nin oldukça genişlemeci politikasına hala ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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