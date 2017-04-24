Draghi: Ecb Politikalarına İhtiyaç Var
Draghi, global büyüme ve ticarette toparlanmanın güçleniyor göründüğünü ancak Euro Bölgesi ekonomisi için risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, ECB'nin oldukça genişlemeci politikasına hala ihtiyaç olduğunu söyledi.
Draghi, global büyüme ve ticarette toparlanmanın güçleniyor göründüğünü ancak Euro Bölgesi ekonomisi için risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, ECB'nin oldukça genişlemeci politikasına hala ihtiyaç olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
-
Altın 7 haftanın en büyük düşüşünü yaşadı
-
Dolar günden güne eriyor!
-
EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 1,3 Milyon TL ceza
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Bakan açıkladı! Kadın çalışanlar 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz
-
Sektörel güven endeksleri açıklandı
-
Beklenmedik gelişme! Furkan, ceketini alıp gitti