Dr. Zafer Akıncı Mutlu Yaşamın Sırlarını Paylaştı

Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamın Dr. Zafer Akıncı Gebze kültür merkezi salonunda Gebzelilerle bir araya geldi.



"Mutlu Yuva Mutlu Yaşam" konulu semineri ile Gebzeliler ile bir araya gelen Zafer Akıncı'nın verdiği seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aile içi mutluluğun doğru iletişimden geçtiğine değinen Akıncı, "Hem kadın hem erkek aile içerisinde üstüne düşen görevleri yerine getirmeli ki aile içerisinde huzursuzluklar olmasın. Karşındaki insanı ne kadar mutlu edersen sen de o derece mutlu olursun. Yani demek istediğim karşı tarafı mutlu etmek aslında kendini mutlu etmektir" ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 26 Nisan Çarşamba günü saat 20: 00'de "Bizim Konak" isimli tiyatro gösterisi ile devam edecek. - KOCAELİ