Dr. Yusuf Okşar: Kul Hakkı İnternet İçinde Geçerlidir

Sosyal medyada bir şey okurken ve paylaşırken iki kere düşünelim, doğru olup olmadığını araştıralım.

Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şubesi'nin her hafta düzenlediği "Asr-ı Saadet Sohbetleri" etkinliği Antakya'da Samanyolu Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

Programa Saadet Partisi Genel İdare Kurlu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Hatay İl Başkanı Mustafa Eğe, Nehir Derneği Başkanı Mehmet Aksu, Anadolu Gençlik Derneği Antakya Temsilcisi Mehmet İncecik, Antakya eski Milli Eğitim Müdürü Cevat Önal, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Hatay Şube Başkanı Serdar Özal, Saadet Partisi Kırıkhan İlçe Başkanı Atilla Erol ve çok sayıda davetli katıldı.

İnternet ve televizyon aracılığıyla üzerimizde ciddi bir algı operasyonu yapıldığını belirten Dr. Yusuf Okşar, "Reklam, çizgi film, çeşitli eğlence programları ve sinema filmlerinde bilinçaltımıza, inancımızı ve ahlaki değerlerimizi tahrip edecek pek çok mesajlar empoze ediliyor" dedi.

"Ne yiyeceğimizden ne giyeceğimize, nasıl davranacağımıza bu algı operasyonuyla medya karar veriyor diyen Dr. Yusuf Okşar, "Sosyal medyada yalan haber üretmek için karikatür paylaşan, başka ülkelerdeki olayları ülkemizde olmuş gibi montajlayarak piyasaya süren bu işi yapan uzman birileri var. O yüzden bir şey okurken ve paylaşırken iki kere düşünelim, doğru olup olmadığını araştıralım dikkat edelim, kul hakkı internet için de geçerlidir" diye konuştu.

Dr. Yusuf Okşar son bölümde katılımcıların sorularını cevapladıktan sonra program sona erdi.