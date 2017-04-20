Dr. Yemenici Ebeler Haftasını Kutladı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, 21-28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Ebelerin eski devirlerden bu yana her toplum içinde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Dr. Yemenici, "Köylerimizde, mahallelerimizde henüz bugünkü gibi donanımlı ve kaliteli hastanelerimiz yokken ebelerimiz insanların evine mutluluk ve sevincin doğmasına vesile olan yegane insanlardı. Çoğu da bu işi bedelsiz, Allah rızası için yapardı. Bu kadar geniş gönüle sahip ve kutsal bir görevi yapan ebelerimiz, tarih içinde değerini hiç kaybetmedi. Dün neyseler bugün de aynı güzellikte ve hassasiyetle görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Dünyaya gelen her yeni nesil, gözleriyle ilk onlara bakıyor, ilk onların kucağına sığınıyorlar. Sadece doğum yaptırtmakla kalmıyorlar, doğum sonrası da ailenin ve bebeğin yanında oluyorlar. Ben de 21-28 Nisan Ebeler Haftası vesilesiyle hem üzerimizde hakları olan geçmiş, hem de vazifelerini titizlikle sürdüren görev başındaki ebelerimize teşekkür ediyor vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR