Dr.Tekin Özertem ile Yaşamsal Drama, Ortaköy Cep Sahne'de!



Hayata yeni bir pencere...



Diksiyondan fonetiğe tavırdan söze,



Sihirli bir sözcüktür perde.



Kimi zaman bir son, kimi zaman bir başlangıç.



"Tekin Özertem liderliğinde gerçekleştirilen Yaşamsal Drama Atölyesi, kendine vakit ayırarak diksiyonu ve kendini ifade biçimini geliştirmek isteyenler için oluşturulmuş 12 haftalık bir atölye çalışmasıdır.



"Sahnede ben de varım" diyen herkesi Cep Sahne "Tekin Özertem'le Yaşamsal Drama Atölyesi"ne bekliyoruz."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Ortaköy Cep Sahne



Mekan Adresi : Çırağan Cad. No: 44/B



Başlangıç Saati : 07.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 07.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Dr.Tekin Özertem ile Yaşamsal Drama



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır