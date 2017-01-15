Dr. Sedef Kabaş ile Etkili Ses, Beden Dili ve Diksiyon Eğitim Semineri, 15 Ocak'ta Ankara Yeni Sahne'de sizlerle...



Eğitimin Amacı



Konuşma biçiminiz kim olduğunuzu net şekilde ortaya koyar. Ne söylediğiniz kadar, neyi nasıl söylediğiniz de önemlidir. Mesajınızın net şekilde karşı tarafa geçmesinde etkili ses, etkili beden dili ve diksiyon kritik rol oynar.



Kimler Katılmalı?



Daha akıcı ve anlaşılır konuşmak isteyenler



Etkili konuşarak beğeni ve taktir toplamak isteyenler profesyoneller, yöneticiler, siyasetçiler, eğitmenler



Etkili konuşmanın kişiyi çok daha başarılı kıldığına inanan herkes



Etkili konuşmacıların ortak özellikleri



Etkili konuşma öncesi bedeni rahatlatma



Yüz ve dudak kaslarını rahatlatma



En sık yapılan nefes alma yanlışları



Doğru nefes alma teknikleri



Diyafram nefesi nedir? Nasıl kullanılır?



Sesimizi tanıyor muyuz?



Etkili ses için 3 kriter



Ses ve anlam ilişkisi



Söz sanatında durakların önemi?



Türkçede ne zaman, neye vurgu yapılır?



Türkçe yazıldığı gibi okunmaz!



"Galat-ı meşhur" sözcükler



Doğru bildiğimizi sandığımız yanlış sözcükler



Bedenimiz nasıl konuşur?



Beden dilini doğru kullanma



Beden dilini doğru okuma



Eğitim/Akademisyen:



Londra doğumlu Sedef Kabaş, 1992 yılında Boğaziçi Ü. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden en yüksek derece ile mezun oldu. Kazandığı Fulbright bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. Marmara Ü. Genel Gazetecilik Bölümü'nden ""Dünya ve Türk Basınında, Röportaj ve Söyleşi Geleneği"" üzerine yazdığı tezi ile 2006 yılında doktora derecesi aldı. İstanbul Akademi, Pera İstanbul, Bahçeşehir Ü., Kültür Ü., ve Kadir Has Ü.' de "Medya İlişkileri", "Diksiyon, Etkili Ses ve Beden Dili", "Sunum Becerileri", "Röportaj Teknikleri" ve "Etkili Haber Yazımı" üzerine (2001-2011) dersler verdi. Halen üniversitelerde "konuk konuşmacı" olarak seminerler veriyor.



TV Habercisi/Gazeteci: Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı, haber bültenlerini hazırlayıp, sundu. 1995 yılında CNN International'ın Atlanta'daki haber merkezinde çalışan ilk Türk gazeteci oldu. Bu görevinde başta Ortadoğu, Avrupa ve Balkanlar olmak üzere dünyanın pek çok bölgesi ile ilgili haberler hazırladı. "Almanya'da Türk Döneri" haberi ile 1998 CNN World Report/ En İyi Ekonomi Haberi ödülünü kazandı. Türkiye'ye döndükten sonra Portreler/NTV, Dönence/ATV, Sesli Düşünenler/TV8, Haber Ötesi/SKYTürk, Medya Medya/TRT2 kanallarında siyaset, ekonomi, medya, akademi, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri ile araştırmaya dayalı 1500den fazla röportaj gerçekleştirdi. Uzun yıllar "ekranların en iyi soru soran gazetecisi" kabul edilen Kabaş, pek çok ödüle layık görüldü. Siyasi gündeme dair yazdığı yazılar ve yaptığı konuşmalar ile ülkenin önde gelen "fikir liderleri" arasında yer alıyor.



Eğitmen/Koç/Danışman: 2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk ve Danışmanlık şirketini kurdu. İş dünyasının liderleri, üst düzey yöneticileri ve yabancı (expat) yöneticilerine iletişim koçluğu ve medya danışmanlığı yapmakta, Türkiye'nin önde gelen şirketlerine grup eğitimleri vermektedir. Uzmanlık alanları: Etkili Liderlik, Etkili İletişim, Topluluk Önünde Etkili Konuşma, Yaratıcı Sunumlar Hazırlama ve Aktarma, Medya İlişkileri, Etkileme ve İkna, Kişisel Marka ve İmaj Yönetimi, Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi'dir.



Konuşmacı: Konferans ve seminerlerde "konuk konuşmacı" olarak iletişim, liderlik ve medya üzerine bilgi ve tecrübelerini paylaşmaktadır.



Master of Ceremony: Ulusal ve uluslararası pek çok basın toplantısı, konferans, kongre ve fuarlarda MC olarak görev almaktadır (Türkçe ve İngilizce)



Yazar: Sesli Düşünenler, Zamanı Dize Getirenler, İpek Dokulu Başarılar, Soru Sorma Sanatı, Hayatını Seçen Kadın ve Muazzam Muazzez adında 6 kitabı vardır.