Dr. Özgönül: "Bütün Diyetler Terk Edilmeli"

"Bizi şişmanlatan yemek değil, sindirememek" diyen Dr. Fevzi Özgönül, hamur işleri ve kızartmaların kilo aldırmadığını savunuyor.



Birçok diyetisyen ve beslenme uzmanının aksine diyetlerin saçma olduğunu ve ağır sporun zayıflamaya yol açmadığını dile getiren Dr. Fevzi Özgönül, ezber bozacak açıklamalar yaptı.Zayıflamanın çaresi olarak iştah kapatmanın değil, iştahı daha da açmak olduğunu ve diyetlerin insan vücuduna yapılan en büyük ihanet olduğu iddiasında bulunan Özgönül, sağlıklı yaşamak ve zayıflamak için şu görüşleri savundu:



"Diyetler insan vücuduna yapılan en büyük ihanettir. Bütün diyetler terk edilmelidir. Zayıflamak için ağır spor vücuda büyük zarar verir. Bizi şişmanlatan yemek değil, sindirememek. İştahınızın açık olması iyi bir şey, sakın onu kapatmaya çalışmayın. İştah artışı normaldir ve şişmanların normal bedene dönme arzusudur.



Her şeyden doyana kadar yiyin, ama sindirebildiklerinizi yiyin. Zayıflama ilaçlarından uzak durulmalı. Kilo almak isteyen de vermek isteyen de ekmek yemesin. Kepek ekmek aldatmacadır, sindirimi çok zordur. Mide operasyonu çok riskli ve sakıncalı. Kızartma ve hamur işleri kilo aldırmaz. Sakın kalori hesabı yapmayın, tartıları yok edin. Tatlı da yiyin ama ölçülü. Ara öğün lafı aldatmacadır. Normali üç öğündür. Acıkmadan yemeyin, doyana kadar yiyin. Büyük tuvalete çok giden sevinmesin, üzülsün. Çünkü yediklerini sindirmeden dışarı atıyor." - ERZURUM