Dr. Özen, "Referanduma Katılım Oranımızı Artırmalıyız"

TBMM Stratejisti, Önceki dönem AK Parti Milletvekili Aday Adayı Dr Hasan Özgür Özen Zonguldak'ta seçim ve referandum lara katılım oranlarının yüzde 85 oranında seyrederek Türkiye ortalamalarında olduğunu belirtti. Özen, Zonguldak'ın da katılım oranının daha üst seviyelere çıkması gerektiğini belirtti.



Dr. Özen, Zonguldak'ı demokrasi bilinci ile örnek gösterilecek seviyelere çıkartmak için tüm hemşehrilerin vatandaşlık görevini yerine getirmesi ve oy kullanması gerektiğini söyledi. Zonguldak'ın Cumhuriyetin ilk şehri olarak tarihte hep ilklere imza attığını belirten Özen, referandum da da üzerine düşen görevi yaparak demokrasi bilinci en fazla olan il olarak tarihe geçilebileceğini belirtti.



Dr. Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçimlerin kazananı her zaman o kişi yada bu kişi değil milli iradedir" sözünü hatırlatarak, oyunu kullanıp demokrasiye katkı yapan her vatandaşın bu referandum un kazananı olacağını belirtti. Dr. Hasan Özgür Özen, "Ayrıca yeni ve daha güçlü bir Türkiye ve Zonguldak için hemşehrilerimizin tercihleri daha ak yarınların kapısını açacak" dedi. - ZONGULDAK