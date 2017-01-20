Dr. Mahmut Uçar, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri Hakkında Koordinatörleri...

Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar başkanlığında Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü Beyaz Bayrak koordinatörlerine yönelik Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri kapsamında Erzurum ili genelinde bu çalışmaların hızlanması için iki kurum yetkililerinin üzerlerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmesi konusunda ortak kanaat oluştu.



Söz konusu toplantıda konuşma yapan Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar, "Gelecek nesillerimizin eğitim noktası olan okullarımızda hijyen, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam kültürünün söz konusu projeler vasıtasıyla farkındalığının ve bilincinin oluşmasını istiyoruz" diye konuştu. Ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Samih Kır benzer temennilerde bulunarak projenin ilimiz için hayırlı olması temennilerinde bulundu. Her iki kurum çalışanlarının da katılım sağladığı toplantı iyi niyet temennileri ile son buldu. - ERZURUM