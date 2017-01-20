Dr. Happani, Eczacılar ile Bir Araya Geldi

İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr.Turgay Happani, Kilis"e faaliyet gösteren eczacılar ile bir araya geldi.



Dr.Turgay Happani, Kilis 8. Bölge Eczacılar Odası İl temsilciliği toplantı salonunda yapılan görüşmede, akılcı ilaç kullanımı ulusal eylem plan kapsamında eczacıların antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.



Ayrıca Kilis'te, faaliyet gösteren Eczacıların ile Dr.Turgay Happani yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulundu. - KİLİS