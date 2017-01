Dr. Happani'den Sağlık Çalışanlarına Bilgilendirme Eğitimi

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, 70. verem savaşı eğitim ve propaganda haftasında Kilis'te halkın, sivil toplum kuruluşlarına, öğrencilere ve sağlık çalışanlarına bilgilendirme eğitimi verdiklerini söyledi.



İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Happani, veremle ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan hafta Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlendiğini ifade ederek, "Bu yıl da 1-7 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 70. Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftasında ilimizde de halkımıza, sivil toplum kuruluşlarına, öğrencilere ve sağlık çalışanlarına yönelik Verem Savaş Dispanserinde görev yapan personeller tarafından etkinlikler düzenlenerek Tüberküloz Hastalığı hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Tüberküloz (Verem) halen dünya genelinde önemli bir sağlık problemidir. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri verem mikrobu ile enfektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel tüberküloz 2016 raporuna göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve tüberkülozdan ölümler (insidans ve mortalite hızları) düşmektedir. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir. Rapora göre Dünya genelinde 2015 yılında 10,4 milyon yeni tüberküloz (TB) hastası ortaya çıkmıştır. Yeni TB olgularının yüzde 60'ı 6 ülkede bulunmaktadır: Hindistan, Endonezya, Çin, Nijerya, Pakistan ve Güney Afrika. Tüberküloz, 2015'te dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir. Tedavi edilmezse tüberküloz hastalarında ölüm oranı yüksektir" dedi.



Türkiye'de yeni tespit edilen verem hastası sayısı her yıl ortalama yüzde 6-7 oranında azaldığını ifade eden Happani, "2015 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam TB vaka sayısı 12 .in 772'dir. 2015 yılı TB hastalarının yüzde 92'si (11 bin 803 kişi) yeni TB olgusu, yüzde 8'i (969 kişi) önceden tedavi görmüş olgulardır" diye konuştu. - KİLİS