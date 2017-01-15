Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir'in annesi Melek Bedir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir'in annesi Melek Bedir'in Özel Dünyam Hastanesi KVC yoğun bakım bölümünde bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Melek Bedir'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınacak namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - KAYSERİ
Dr. Erol Bedir'in Acı Günü
Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir’in annesi Melek Bedir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir'in annesi Melek Bedir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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