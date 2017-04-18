Dr. Atabay'dan Görme Engelliler Kitaplığına Destek

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) Başkanı Başkanı Tülay Yazgan'ı ziyaret ederken, sesli kitap için okuma yapan Atabay, görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için dernek ile birlikte çalışma yapacağını açıkladı.



İzmirli hayırseverler ve iş adamlarının desteğiyle kurulan Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK), Türkiye ve yurt dışındaki 6 bine yakın görme engelliye ışık oluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay da, üyesi olduğu görme engellilere sesli kitap, kabartmalı kitaplar, öğrenci olanlara ise test kitapları gönderen kitaplığı ziyaret etti. TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Dr. Atabay, destek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.



Kitaplığın göz hastalıkları doktorlarına tanıtımı için çalışma yapacağını anlatan Dr. Atabay, kitaplık bünyesinde stüdyoda görme engelliler için sesli kitap da okudu. Özellikle sonradan görme kaybı yaşayan kişilerin hayata bağlı kalmasının önemine vurgu yapan Dr. Atabay, "Doğuştan veya sonradan görmesini kaybeden kişilerin hayata bağlıkları sürmeli. Aksi halde depresyona girebiliyorlar. Görme engelli olan kişinin boşlukta kalmaması, sosyal hayatla bağının sürmesi için çalışmalar yapılmalı. Bu anlamda önemli bir işlevi yerine getiren derneğe yardım ve destek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Tülay Yazgan ise şöyle konuştu:



"Dernek olarak Türkiye ve yurt dışındaki 6 bine yakın görme engelliye ulaşıyoruz. Yayınlarımızı 10 bin görme engelli arkadaşımıza da gönderebiliriz. TÜRGÖK'ün kurucusu eşim 11 yaşında kör olduğunda İngiltere'den kendisine kabartmalı kitaplar geldi. O kitapları okurken gözlerin yaşlar akar ve 'Okur yazar' oldum diye anlatırdı. Sesli veya kabartmalı kitaplar, görme engellileri hayata bağlıyor, üretkenliklerini devam ettiriyor." - İZMİR