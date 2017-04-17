Dr. Akkır: "Referandumdan Çıkan Sonuç Erdoğan'ın Başarısıdır"

Sosyolog Dr. Ramazan Akkır, "Referandumun sonucu birlikte yaşama vurgusu yapıyor. Müzakereyi ve demokratik birlikteliği öne çıkarıyor" dedi.



Yüzde 85'in üzerinde seçmenin sandık başına giderek Anayasa'da yapılacak değişiklikleri oyladığı referandum sonuçlarını yorumlayan Sosyolog Dr. Ramazan Akkır, "Referandumun sonucu birlikte yaşama vurgusu yapıyor. Müzakereyi ve demokratik birlikteliği öne çıkarıyor" dedi. Referandum sonucunun birlikte yaşama vurgusu yaptığını söyleyen Sosyolog Dr. Ramazan Akkır, "Referandumdan çıkan sonuç Türkiye'nin demokratik olgunluğunun göstergesi olduğu kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeni bir başarısıdır. Referandumun sonucu birlikte yaşama vurgusu yapıyor. Müzakereyi ve demokratik birlikteliği öne çıkarıyor. Siyasal tercihlerin keskinleşmesi iktidara ve muhalefete müzakereyi sunmuştur. Sonuç, toplumun partili cumhurbaşkanlığını desteklediğini gösteriyor. Bunun yanı sıra, toplumun Erdoğan'a güveni devam etmektedir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse partilerin üzerinde oy alarak kendi güvenilirliğini ve meşruiyetini korumuştur. Toplum partilerden öte kendi iradesini yansıtan liderlere veya siyasi aktörlere destek olacağını göstermiştir" diye konuştu.



"Kürt seçmen Erdoğan'ı destekledi"



HDP'nin Kürt seçmeni kaybettiğini dile getiren Dr. Akkır, "Referandumun önemli bir sonucu da Kürt seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğidir. Hendek Savaşlarını destekleyen HDP, önemli miktarda oy kaybetmiştir" diye konuştu.



"MHP'nin oyları Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde eridi"



Referandumda parti olarak 'evet' bloğunda yer alan MHP'nin fire verdiğini ifade eden Dr. Akkır, "MHP'nin oyları özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde erimiş durumda. Bu tablo MHP'nin parçalı yapısını kristalize etmiştir. Ancak MHP'li seçmenin bazı bölgelerde CHP ile ittifak ettiği görülüyor. Bu da yeni dönemde MHP'yi bekleyen zorlukları işaret ediyor" dedi.



"Sosyal hayat matematiğin üstündedir"



Anket şirketlerinin 'evet' çıkacağı sonucunu doğru tahmin ettiğini belirten Dr. Akkır, "Toplum, anket şirketleriyle ilgili yanlış bir algıya sahip. Aslında anket şirketleri kesin sonuç vermekten öte nabız belirler. Referandum sonucuna ilişkin yapılan tahminlere bakıldığında anket şirketlerinin neredeyse tamamı 'evet' çıkacağını açıklamıştı. Sonuç ise bunu doğruladı. Anket ve istatistiklere itibar edilebilir ancak sosyal hayat matematiğin üstündedir. Bu da bilinmesi gereken bir gerçektir" diye konuştu. - İSTANBUL