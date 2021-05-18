Dr. Abdülkadir Narin kimdir? Dr. Abdülkadir Narin kaç yaşında, nereli? Dr. Abdülkadir Narin biyografisi!

Nişantaşı'nda DentNis Estetik ve İmplantoloji diş kliniğini kurmuş, Gülüş tasarımı ve Estetik Gülüş Dizaynı çalışmalarını burada sürdüren ve Fox Tv'de Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu olan Dr. Abdülkadir Narin kimdir? Dr. Abdülkadir Narin kaç yaşında, nereli? Dr. Abdülkadir Narin mesleği nedir, ne doktorudur? Dr. Abdülkadir Narin hayatı ve biyografisi nedir?

Nişantaşı'nda DentNis Estetik ve İmplantoloji diş kliniğini kurmuş, Gülüş tasarımı ve Estetik Gülüş Dizaynı çalışmalarını burada sürdüren ve Fox Tv'de Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu olan Dr. Abdülkadir Narin kimdir? Dr. Abdülkadir Narin kaç yaşında, nereli? Dr. Abdülkadir Narin mesleği nedir, ne doktorudur? Dr. Abdülkadir Narin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DR. ABDÜLKADİR NARİN KİMDİR?

Abdulkadir Narin ilk ve ortaöğrenimini Avusturya'da tamamladıktan sonra İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde başladığı akademik kariyerine doktorada yeterlilik aşamasına gelmiş, bu aşamada klinisyenliğe ağırlık vererek 2011 yılında Nişantaşı'nda DentNis Estetik ve İmplantoloji diş kliniğini kurmuş, Gülüş tasarımı ve Estetik Gülüş Dizaynı çalışmalarını burada sürdürmeye başlamıştır.