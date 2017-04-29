Dpü Makine Mühendisliği Bölümünün İlk Mezunları, 20 Yıl Sonra Kütahya'da Buluşuyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, ilk mezunlarını verdiği 1997 yılından bu yana geçen 20 yıl aradan sonra, ilk mezunlarıyla 14 Mayıs Pazar günü Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez Kampüste tekrar buluşmaya hazırlanıyor.



Gün boyu çeşitli aktivitelerin planlandığı buluşma, gündüz göl kenarında mangal partisi ve akşamda Bedesten'de mezuniyet balosu ile devam edecek. İlk mezunlara burada 20.Yılın anısına özel plaketleri takdim edilecek. Ayrıca 20 yıl aradan sonra ilk mezunlar için; Mühendislik Fakültesi ilk binası olan Azot fabrikası tesisleri, Macar Evi, Kütahya Kalesi - Döner Gazino ve Dönenler Mevlevihane'sini de kapsayan bir şehir gezisi de düzenlenecek.



Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Remzi Gören yaptığı açıklamada "Makine Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarımızı değerli aileleri ile birlikte yıllar sonra üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Gerçekleşecek olan etkinlikler kapsamında bu sene mezun olacak öğrencilerimiz ile ilk mezunlarımız bir araya gelme ve tanışma fırsatını da bulmuş olacak. Hedefimiz tüm mezunlarımızla aramızdaki bağı koparmadan daha da güçlendirmektir. Düzenlenecek olan etkiliğin bu amaca büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum. "dedi.



Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ramazan Köse'de "Mezunlarımızı bir araya getirerek aralarındaki iletişimi ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla ilkini, Bölümümüzün Eğitim - Öğretime başladığının 15. Yılı olan 2008 senesinde gerçekleştirdiğimiz ve artık geleneksel hale gelen bu organizasyonda mezunlarımızla birlikte olmaktan, bölüme olan mensubiyeti, gelecek adına umudu ve coşkuyu birlikte yaşamaktan onur duyacağız" dedi.



Düzenleme Kurulu Başkanı Doç.Dr. Özer Aydın'da, organizasyona destek veren başta Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Remzi Gören olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiğini ifade etti.(EFE) - KÜTAHYA