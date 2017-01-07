DP'nin 71. Kuruluş Yıl Dönümü

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal,

"Demokrat Parti, kuruluşuyla Türkiye'ye yeni bir rota çizmek noktasında bir ciddi iradeyi ortaya koymuştur." dedi.



Uysal, partisinin genel merkezinde düzenlenen 71. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, 7 Ocak'ın kendileri için kutsal sayılan bir gün olduğunu söyledi.



DP'nin tarihçesi ve kuruluş gerekçelerini anımsatan Uysal, "Demokrat Parti, kuruluşuyla Türkiye'ye yeni bir rota çizmek noktasında bir ciddi iradeyi ortaya koymuştur. Türk insanını muasır medeniyet hedefine ulaştıracak bir aklın temsilcisi olarak demokrat kadrolar Türkiye'yi etnik, dini ve kültürel her türlü çeşitliliğiyle bir bütün kabul etmişlerdir." diye konuştu.



DP ile Türkiye'de birçok yeniliğin ve ilklerin tesis edildiğini aktaran Uysal, bugün de davalarının, iradelerinin ve mücadelenin sahibi olmaya devam edeceklerini ifade etti.



Uysal partililere seslenerek, "Türkiye'nin tarihi yürüyüşüne kurgulandığı şekilde devam edebilmesi için demokrasiyle adaleti merkez alan bir anlayışla yeniden silkinme mecburiyetimiz olduğu bir gündeyiz." dedi.



15 Temmuz darbe girişimi ve yaşanan terör saldırılarına da değinen Uysal, şunları kaydetti:



"Türkiye'yi terör örgütleriyle komşu olmaktan çıkaracak, İslamköylü Süleyman Demirel'i cumhurbaşkanı yaptığı gibi nice evladını da bu fırsat eşitliği çerçevesinde yukarılara taşıyacak ve bu ülkenin, bu devletin sahibi yapacak yegane anlayışın bizler olduğunu bir kez daha idrak ettiğimize inanıyorum."