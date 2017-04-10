DP'li Uysal: Erdoğan'ı Koruma Kanunu

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, anayasa değişiklik paketine 'Hayır' diyeceklerini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan'ı koruma kanunu diyebileceğimiz anayasa değişikliği teklifiyle karşı karşıyayız" dedi.



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya'da The Marmara Otel'de düzenlenen referandum toplantısına katıldı. Burada Uysal ile Budak ortak basın açıklaması yaptı. Anayasa değişikliği teklifini eleştiren Uysal, "Bir deli gömleği giydirme teşebbüsü diyebileceğimiz ülkenin ihtiyacından daha çok, bir kişinin ihtiyaç listesine göre dizayn edilmiş referandum mantığından çıkartılarak, torba referandum paketiyle, çekirdeğinde yer alan maddeleri perdeleyerek, insanımızın ne getirip ne götürdüğünü anlamadan karar vermesi için özel bir çabanın sarf edildiği dönemde buradayız. Türkiye'nin önündeki tercih, iktisaden hukuken, demokrassiiyle ile üst üste lig düşecek ya da tarihi yürüyüşüne, demokrasisine devam ederek Türkiye'yi olması gereken yere taşıma mecburiyetimiz vardır" diye konuştu.



Parti devlet anlayışının bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğunu dile getiren Uysal, insanı aldatma yoluna giderek hakimiyetin milletin elinden alıp bir kişinin inisiyatifine verildiği teşebbüsle karşı karşıya kalındığını söyledi. Türkiye'nin sınırsız yetki, sıfır denetim mantığına ihtiyacı olmadığını vurgulayan Uysal, anayasa değişikliğine bakıldığında cumhurbaşkanının yargılanma korkusunun görüldüğünü anlattı. Anayasal düzenin korunmasız bireylerin hak ve hürriyetlerini korumak için devlet gücünün hukuk eliyle sınırlandırılmasını ifade ettiğini aktaran Uysal, "Kuvvetlerin uyumu diyerek Türk devlet geleneğinin töresinin dışına çıkarak, kendilerini suçüstü yakalanmışlık haliyle beraber kurulan mekanizmalarla kuvvetler ayrılığını hiçe sayacak bir kişinin vesayetini kurumsallaştıracak, böyle bir anayasa değişikliği teklifine 'evet' diyebilme imkanı akılla vicdanla düşünen insanlarımız için mümkün olmadığı kanaatindeyim" dedi.



'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KORUMA KANUNU'



Anayasa değişikliğine 'tek adamı koruma kanunu' denilebileceğini savunan Uysal, şunları söyledi:



"Recep Tayyip Erdoğan'ı koruma kanunu diyebileceğimiz anayasa değişikliği teklifiyle karşı karşıyayız. Bunun çekirdeğinde yargı kontrolü ve ömür boyu dokunulmazlık zırhını elde edilebilecek. 400'ün üzerinde oyla yüce divana sevk edileceksiniz. O bir kişi atama demokrasi içerisinde milletvekilliğini bile hiçleştirebilecek, onun atadığı milletvekili kendisiyle ilgili bir değerlendirmede bulunabilecek. Buna hiçbirimizin inanma imkanı yoktur."



'YERLİ VE MİLLİ DEMEKLE BU SİSTEM YERLİ MİLLİ OLMAZ'



Menderes, Demirel, Özal'ın da başkanlık istediği yönünde yalanla insanlara pazarlanma gayretinde olduklarını savunan Uysal, 1950 ve 1960'lı yıllarda kayıtlara göre Menderes'in böyle bir talebinin olmadığını belirtti. Özal'ın başkanlık sistemi teklifinin, Demirel'in de tartışılması yönünde fikrinin olduğunu dile getiren Uysal, "Ama onlar başkanlık sistemi istedi, tek adam düzeni değil. Bu anlayış içerisinde bugün yerli ve milli diyerek, hani güzel bir Anadolu sözü var. 'Bal bal diyerek ağız tatlanmaz' deriz. Yerli ve milli demekle bu sistem yerli milli olmaz. Ülkenin bir tarafına geleceksiniz, milliğinizi biliyoruz, milliyetçilik yapacaksınız ama ülkenin diğer tarafında tek millet diyeceksiniz. O milletin adı yok mu? Bu büyük ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyemeyenler, bu büyük ülkenin milletine Türk milleti diyemeyenlerin bu büyük ülkeyi yönetmeye hakkı yoktur" diye konuştu.



'BEYEFENDİLER DE KENDİLERİNİ ATATÜRK YERİNE KOYACAK ANLAYIŞ İÇERİSİNDE'



2023'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Uysal, "İkinci, Cumhuriyetin başlangıcı. Beyefendiler de kendilerini Atatürk yerine koyacak anlayış içerisinde. Türkiye'nin geçmişine sırtınızı dayayacağınıza sırtını yok sayarsanız, nice 15 Temmuzlarla ülkeyi karşı karşıya getirirsiniz" dedi.



BUDAK: UCUBEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ



Uysal'ın ardından kürsüye CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak çıktı. Demokrasilerde yasama yargı ve yürütmenin birbirinden ayrı olduğunu bunun adına da kuvvetler ayrılığı dendiğini anlatan Uysal, "Bu yoksa anayasal devlet değil, anayasalı devlet vardır. İkisi arasındaki fark biri sahte anayasa öbürü demokratik ülkelerde olduğu gibi gerçek bir anayasadır. Şu anda anayasalı bir devlete doğru gidiyoruz. Yani orada bir anayasa olacak ve bir kişiye yetki vereceksiniz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir demokratik ülkesinde olmayan yasama yargı yürütme uyumu gibi bir ucubeyle karşı karşıyayız" diye konuştu.



- Antalya