DP'li Uysal: Erdoğan'ı Koruma Kanunu (2)

SERİK'TE MİTİNG



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Serik İlçesi'ndeki Çınaraltı Meydanı'nda halka hitap etti. Türkiye'nin terör örgütleriyle komşu olur hale geldiğini belirten Uysal, ülkenin Rusya ve ABD arasına sıkışmış bir portresi olduğunu aktardı. Referanduma değinen Gültekin Uysal, "'Evet' diyenler bir kişi için 'Evet' diyecek, 'Hayır' diyenler onca kişinin selameti için 'Hayır' diyecek" dedi.



Demokrat Parti'nin inandıklarını her noktada haykıracağını vurgulayan Uysal, "Bugün tek adam rejimine, yeniden getirilmek istenen milli şeflik düzenine, sınırsız yetki, sıfır denetim mantığına, hakimiyetin kayıtsız şartsız tek adama bırakılmasına, kuvvetlerin tek adamın nefsinde toplanmasına, yargının siyasallaşmasına, parti devletine, tek adamı koruma kanunu diyebileceğimiz bu düzenlemeye, ahbap çavuş düzenine ve hukuk devletinden keyfi yönetime geçişe 'Hayır' diyoruz. 16 Nisan'da da korku değil, umut kazanacak" diye konuştu.



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



