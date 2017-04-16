DP Genel Başkanı Uysal Oyunu Kullandı

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, referandum oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, saat 11.00'de merkez Şemsettin Karahisari Ortaokulu'na gelerek 2047 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanacağı sınıfa eşi ve çocuklarıyla gelen Uysal, bir süre sırada bekledi.



Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Uysal, "İçten ve dıştan operasyonlara açık haldeyken, daha da derinleşecek bir referandum ikliminde kazasız belasız bugüne geldik" dedi. Referandum çalışmaları sırasında herkesin söyleyeceği sözleri söylediğini belirten Uysal, "Bugün umudumuz ve temennimiz Türkiye'nin sahip olduğu değerlerin, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerinin daha da derinleşmesi" diye konuştu.



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal daha sonra Ankara'ya hareket etti.



- Afyonkarahisar