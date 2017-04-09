DP Genel Başkanı Uysal: "MHP liderinin tek adam rejimini açıklama mecburiyeti var"



BALIKESİR - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yüklenerek, "MHP liderinin tek adam rejimini açıklama mecburiyeti var" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Balıkesir'de Gala Yaşam Merkezinde siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'nin daha çok demokrasiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Uysal, Türkiye'nin 140 sene önce mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçtiğini ifade eden Uysal, "Meşrutiyet, Cumhuriyet çok partili siyasi hayatla beraber bugün demokrasimizi, dördüncü kuvvet medyayla, sivil toplum örgütleriyle denetleyecek müzakereci ve katılımcı demokrasi modellerini aktif hale getirmemiz gerekirken, deyim yerindeyse tarihi geriye doğru akıtırcasına yeniden birinin mutlak iktidara sahip olacağı keyfi bir düzene geçirilmek isteniyor Türkiye" dedi.

Uysal, "Bugün Türkiye'nin önünde yedeğini aldıkları bir siyasi partinin yani MHP'nin tabanını ve teşkilatlarını bir kenara bırakıyorum, onların büyük itirazları var. Lider kadrosuyla beraber Türkiye'nin önüne 'Türkiye'nin bir beka meselesi vardır' diyerek çıktılar. 15 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin kendilerinin sorumluluk duymadığı noktada insanımıza bu propagandayı yaparak, Türkiye'nin kurtuluşunu bir tek adam rejiminde görerek, milletin önüne bir anayasa değişikliği getirdiler. Türkiye'nin bugün ihtiyacı tek adam rejimi değildir. Türkiye'nin bugün ihtiyacı daha çok hukuktur, daha çok demokrasidir, daha çok fırsat eşitliğidir. Bu manada açık yüreklilikle söylüyorum. Türkiye'de beka sorunu vardır yoktur bir kenara koyalım. Ama başta Cumhurbaşkanının ve Milliyetçi Hareket Partisi liderinin bir beka sorunu olduğu ortadadır" şeklinde konuştu.

Milletin ve ülkenin geleceğinin mevzu bahis olduğunu ve bu noktaya nasıl gelindiğini MHP liderine sormak istediğini söyleyen Uysal, Bahçeli'nin neden Türkiye'nin tek adam rejiminde geleceğini gördüğünü bu millete açıklama ihtiyacı ve mecburiyeti olduğunu söyledi.