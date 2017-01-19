DP Genel Başkanı Uysal'dan Karamollaoğlu'na Ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.



Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçilen Karamollaoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.



Ziyaret nedeniyle Uysal'a teşekkürlerini ileten Karamollaoğlu, DP ve Saadet Partisi'nin köklü bir siyasi gelenekten geldiğini, Türkiye'nin siyasi gidişine, güçlerinin yettiği kadar destek vereceklerini anlattı.



Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Son 5-10 yıl içerisinde dünya sanki yeniden şekillendiriliyor. Erbakan Hoca tek tek hangi hadiselerin olacağını, hatta hangi silsileyle olacağını vefatından önce bütün basın mensuplarına aktardı. Gördüğümüz nokta, o ifadelerden hiç ders alınmadığıdır." diye konuştu.