DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Negatif siyaset anlayışıyla her yapılanı olumsuz bir tavır içerisinde ele aldığımız zaman Türkiye'nin ilerleyemeyeceğini gördüğümüz için bunun yerine hep destek davranışını göstermeye gayret ettik." dedi.



Uysal, partisince bir düğün salonunda düzenlenen il başkanlığı kongresinde, Türkiye'nin pek çok can alıcı ve can yakıcı meselesi olduğunu bildirdi.



Bunca zaman diliminde açık yüreklilikle doğruya doğru, yanlışa yanlış deme anlayışı içerisinde olduklarını belirten Uysal, "İcraatların kimden geldiğine bakmaksızın, her zaman milletimizin vicdan hizasında ve akıl hizasında durmaya gayret gösterdik." ifadesini kullandı.



Uysal, Türkiye'nin 15 Temmuz'u yaşadığını hatırlattı.



Türkiye'nin terörle mücadelesinde iktidara desteklerini beyan ettiklerini aktaran Uysal, şunları kaydetti:



"15 Temmuz gibi pek çok ara dönem, darbe dönemleri, askeri dönemler ve müdahalelerin arkasından unuttuğumuzu zannettiğimiz kara günlerimize, aylarımıza bir başkası eklenmesin diye mücadele verdiğimiz bir noktada, 'devleti ele geçireceğiz' diye yola çıkanların da yardımıyla bir sabah kalktık ki Türkiye yeniden darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmış. İşte o anda da çıktık 'bugün Türkiye'nin demokrasisini sahiplenmek, hukuk rejimini sahiplenmek birinci önceliğimiz' dedik. Destek beyanlarımızı açıkladık. Negatif siyaset anlayışıyla her yapılanı olumsuz bir tavır içerisinde ele aldığımız zaman Türkiye'nin ilerleyemeyeceğini gördüğümüz için bunun yerine hep destek davranışını göstermeye gayret ettik."



Daha sonra geçilen seçimde kongreye tek aday olarak katılan mevcut il başkanı Gürcan Şensoy güven tazeledi.