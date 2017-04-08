DP Genel Başkanı Uysal Açıklaması

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu büyük millet, demokrasinin, cumhuriyetin değerlerini ve onun kıymetini fazlasıyla anlayacağı bir sürecin içerisinde elbette aklıyla, ferasetiyle, idrakıyla 'Hayır' yönünde tercihi koyarak, inşallah devletimize derinden bir nefes aldıracaktır." dedi.



Uysal, partisinin İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, zor şartlarda referandum çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.



Millet, devlet ve gençler adına büyük endişeler yaşadıkları bir dönemde olduklarını ifade eden Uysal, şöyle konuştu:



"Gönlümüz arzu eder ki buralarda, bu endişeleri değil yarınlara dahil hayallerimiz, umutlarımızı hep beraber paylaşabilelim. Türkiye, zor içinden zor bir tercih yapma mecburiyetinde bırakıldı. Olağanüstü hal koşullarında birilerinin yürüyen merdiven üzerinde evet kampanyası yaptığı, diğerlerinin de iman kuvvetiyle, milletin helal kazancıyla, engelli koşunun ötesinde yüksek atlamaya dönüşmüş bir mücadeleye rağmen haktan yana, haklıdan yana, güçlünün karşısında her daim, milletin iman kuvvetiyle bu büyük mücadelede safımızı aldık ve devam ediyoruz."



Referandumdan "Hayır" çıkacağını savunan Uysal, şöyle devam etti:



"Bugün Türkiye'nin daha çok hukuka, demokrasiye ihtiyacı varken başta iktidar sahipleri bir beka meselesi diyerek, Türkiye'yi bir beka sendromu içerisine düşürerek, Türkiye'nin kurtuluşunu tek adam rejiminde gördüklerini ifade etti. Milletimizin önüne bir anayasa değişikliği paketi getirdiler. Türkiye'de zaman zaman yapılmış referandum lara rağmen, referandum larda her bir maddenin ayrı ayrı oylanması gerekirken, torba kanunlarda gördüğümüz gibi torba bir referandum paketiyle, içerisine 18 yaş gibi sulandırıcı maddeler koyarak, insanımızın zihin berraklığı içinde karar verememesi için ellerinden geleni yaptıklarına beraber şahit oluyoruz. Bu büyük millet, demokrasinin, cumhuriyetin değerlerini ve onun kıymetini fazlasıyla anlayacağı bir sürecin içerisinde elbette aklıyla, ferasetiyle, idrakıyla 'Hayır' yönünde tercihi koyarak, inşallah devletimize derinden bir nefes aldıracaktır."